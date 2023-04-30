В Москве вышел на улицы первый в России робот-уборщик «Пиксель»
На улицы Москвы запустили первого в России робота-уборщика «Пикселя». Об этом 30 апреля сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
Робот разработали в резиденте кластера «Ломоносов» в научно-технической долине МГУ, компании «Автономика».
Программное управление, кузов и конструкции робота сделаны в России, элементы дизайна и системы управления разработаны с белорусскими коллегами.
«Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование — это позволяет использовать робота круглый год», — подчеркнул Собянин.
Сейчас робот работает в сопровождении оператора в тестовом режиме.
В марте сообщалось, что человекоподобный робот, разработанный отечественной компанией «Промобот», стал выполнять обязанности охранника и консьержа в одном из подмосковных офисов российского реселлера компьютерной техники «Бион».
Робот встречает посетителей офиса и проверяет наличие у них доступа, сканируя паспорта и сверяя данные с базой сотрудников и гостей компании.