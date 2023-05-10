Эксперт назвал условия для передачи медсестрам обязанностей врачей

Инициатива Минздрава России о передаче медицинских задач врачей медсестрам, о которой пишут СМИ, вполне может быть реализована при принятии определенных мер. Таким мнением с «Известиями» 10 мая поделился проректор Государственного университета просвещения по научной работе, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Куликов.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» сообщил, что структуры Минздрава РФ предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Как указали в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, это позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом.

«Сама задача перераспределения полномочий между врачами и средним медперсоналом мне кажется актуальной и востребованной, и есть соответствующий опыт иностранных государств. Безусловно, нужно обсудить эту инициативу в профсообществе, чтобы проанализировать все риски, принять меры для их устранения», — отметил Куликов.

Во-первых, по его мнению, важно «не перегрузить» средний медперсонал, так как сегодня нагрузка большая как у врачей, так и у медсестер и фельдшеров.

«Во-вторых, дополнительные задачи потребуют дополнительной оплаты и высвобождения времени на их выполнение. В-третьих, необходимо медсестер подготовить — не всех, конечно, а тех, на кого новые обязанности будут возлагаться. То есть может потребоваться методическая поддержка: разработка программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации. И наконец, нужно выстроить систему контроля, чтобы это все работало как надо», — добавил Куликов.

По его мнению, если будет разработана система допуска к выполнению медсестрами новых функций, а также система контроля Минздравом, то никаких проблем с реализацией данной инициативы не возникнет.

В свою очередь генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования врачей Vrachu.ru Игорь Степанюков считает, что задачей по проведению медосмотров, которую, как пишут СМИ, также планируется передать медсестрам, все-таки должны заниматься врачи, которые знают симптоматику заболеваний и их клиническую картину.

«И тоже самое можно сказать относительно других предложений по делегированию функций врачей. Например, идея по передаче оценки эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения кажется весьма сомнительной», — добавил Степанюков.

По его мнению, передать медсестрам можно было бы проведение образовательных мероприятий, так называемых школ здоровья. Но только при условии, что для них будет подготовлен соответствующий образовательный материал.

«Однако вряд ли загруженные работой медсестры смогут найти время для этого. Плюс многие из них не умеют и просто боятся выступать перед аудиторией», — считает Степанюков.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил до 15 июля 2023 года ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры со второго курса. Как отметил тогда руководитель образовательно-научного кластера «Биомед» БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук, профессор Михаил Агапов, данная инициатива обеспечит дополнительную мотивацию для молодых специалистов чаще оставаться в профессии. Кроме того, она обеспечит возможность для улучшения материального положения ординаторов и накопления трудового стажа.