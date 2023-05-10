Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Генконсульства Германии в городах РФ прекратят прием заявлений россиян на визы
Политика
В ГД назвали провокацией удаление зрителей с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленты
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Мир
МИД РФ указал на разработку контрмер в адрес Польши после инцидента с послом РФ
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

Эксперт назвал условия для передачи медсестрам обязанностей врачей

Профессор Куликов: для передачи медсестрам обязанностей врачей нужно разработать систему допуска
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива Минздрава России о передаче медицинских задач врачей медсестрам, о которой пишут СМИ, вполне может быть реализована при принятии определенных мер. Таким мнением с «Известиями» 10 мая поделился проректор Государственного университета просвещения по научной работе, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Куликов.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» сообщил, что структуры Минздрава РФ предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Как указали в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, это позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом.

«Сама задача перераспределения полномочий между врачами и средним медперсоналом мне кажется актуальной и востребованной, и есть соответствующий опыт иностранных государств. Безусловно, нужно обсудить эту инициативу в профсообществе, чтобы проанализировать все риски, принять меры для их устранения», — отметил Куликов.

Во-первых, по его мнению, важно «не перегрузить» средний медперсонал, так как сегодня нагрузка большая как у врачей, так и у медсестер и фельдшеров.

«Во-вторых, дополнительные задачи потребуют дополнительной оплаты и высвобождения времени на их выполнение. В-третьих, необходимо медсестер подготовить — не всех, конечно, а тех, на кого новые обязанности будут возлагаться. То есть может потребоваться методическая поддержка: разработка программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации. И наконец, нужно выстроить систему контроля, чтобы это все работало как надо», — добавил Куликов.

По его мнению, если будет разработана система допуска к выполнению медсестрами новых функций, а также система контроля Минздравом, то никаких проблем с реализацией данной инициативы не возникнет.

В свою очередь генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования врачей Vrachu.ru Игорь Степанюков считает, что задачей по проведению медосмотров, которую, как пишут СМИ, также планируется передать медсестрам, все-таки должны заниматься врачи, которые знают симптоматику заболеваний и их клиническую картину.

«И тоже самое можно сказать относительно других предложений по делегированию функций врачей. Например, идея по передаче оценки эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения кажется весьма сомнительной», — добавил Степанюков.

По его мнению, передать медсестрам можно было бы проведение образовательных мероприятий, так называемых школ здоровья. Но только при условии, что для них будет подготовлен соответствующий образовательный материал.

«Однако вряд ли загруженные работой медсестры смогут найти время для этого. Плюс многие из них не умеют и просто боятся выступать перед аудиторией», — считает Степанюков.

Проходите в кабинет: в России предлагают изменить порядок прохождения диспансеризации
В числе поводов для изменений — пандемия и появление постковидного синдрома

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил до 15 июля 2023 года ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры со второго курса. Как отметил тогда руководитель образовательно-научного кластера «Биомед» БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук, профессор Михаил Агапов, данная инициатива обеспечит дополнительную мотивацию для молодых специалистов чаще оставаться в профессии. Кроме того, она обеспечит возможность для улучшения материального положения ординаторов и накопления трудового стажа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023