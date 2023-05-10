В ГД назвали провокацией удаление зрителей с ЧМ по дзюдо за георгиевские ленты

Первый замглавы международного комитета Госдумы РФ Светлана Журова назвала провокацией удаление российских зрителей с трибун чемпионата мира по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент.

«Это провокация со стороны Украины. Это они делают умышленно и специально. Если бы они не сделали акцент на этом, никто бы не заметил», — заявила Журова «РИА Новости» 10 мая.

Замглавы международного комитета ГД считает, что организаторы пошли на поводу у украинской стороны из-за возможных нарушений безопасности в виде, например, столкновений на трибунах.

«Видимо, проще удалить болельщиков с лентами, чем организовать их безопасность», — резюмировала она.

Ранее в этот день портал Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF) сообщил, что трех зрителей из РФ удалили с трибун из-за георгиевских лент. Сначала болельщиков попросили снять ленты, однако те отказались.

При этом сборная Украины не участвовала в соревнованиях, поскольку в начале мая украинская федерация дзюдо бойкотировала чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

2 мая Международная федерация дзюдо запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта после проверки их биографий на предмет поддержки специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. Однако те спортсмены, по отношению к которым не было выявлено такой информации, к участию в турнире были допущены в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в столице Катара с 7 по 14 мая.