Прощание с актером из сериала «Убойная сила» Тютрюмовым прошло в Петербурге
Церемония прощания с заслуженным артистом России, актером из сериала «Убойная сила» Александром Тютрюмовым прошла 10 мая в кинотеатре «Родина» в Санкт-Петербурге.
Проводить артиста пришли актеры Александр Половцев, Семен Стругачев, Евгений Ганелин, Андрей Носков.
Также на церемонии присутствовали художник Никас Сафронов, телеведущий и актер Сергей Рост и многочисленные поклонники.
«Он сумел сделать головокружительную карьеру. Сам всего добивался. Окончил ВГИК в Москве. Он основал киностудию, снял много хороших фильмов», — цитирует ТАСС Роста.
Ранее сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов в разговоре с «Известиями» назвал Тютрюмова позитивным и талантливым человеком.
Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая. По словам его дочери, он умер от воспаления внутренних органов.
Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».