Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Экономика
Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 3 апреля
Мир
Турция заявила о значимости сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев на западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Армия
Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в Харьковской области
Мир
Байден предрек хаос на границе с Мексикой из-за отмены ограничений по COVID-19
Мир
В Турции указали на вред для Украины от непродления зерновой сделки
Происшествия
Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории под Новгородом
Общество
Умер мексиканский вратарь Антонио Карбахаль

Прощание с актером из сериала «Убойная сила» Тютрюмовым прошло в Петербурге

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония прощания с заслуженным артистом России, актером из сериала «Убойная сила» Александром Тютрюмовым прошла 10 мая в кинотеатре «Родина» в Санкт-Петербурге.

Проводить артиста пришли актеры Александр Половцев, Семен Стругачев, Евгений Ганелин, Андрей Носков.

Также на церемонии присутствовали художник Никас Сафронов, телеведущий и актер Сергей Рост и многочисленные поклонники.

«Он сумел сделать головокружительную карьеру. Сам всего добивался. Окончил ВГИК в Москве. Он основал киностудию, снял много хороших фильмов», — цитирует ТАСС Роста.

«В фильме снялись хорошие актеры, ну и я — старичок советской закваски»
Актер Владимир Гостюхин — о роли в сериале «Крутые меры», страшной монгольской водке, братках из 90-х и Михалкове на коне

Ранее сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов в разговоре с «Известиями» назвал Тютрюмова позитивным и талантливым человеком.

Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая. По словам его дочери, он умер от воспаления внутренних органов.

Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023