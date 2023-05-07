Сценарист Кивинов назвал человеком-праздником умершего актера Тютрюмова

Звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов, скоропостижно скончавшийся утром 7 мая, был позитивным и талантливым человеком. Об этом рассказал «Известиям» писатель, сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов.

Кивинов отметил, что Тютрюмов был жизнелюбивым, позитивным и радостным человеком. Эти качества помогли ему сделать персонажа «Убойной силы», подполковника милиции Сергея Егорова, настоящим, живым человеком. Кроме того, благодаря чувству юмора актеру удалось сблизить своего героя со зрителями.

«Я не слышал от него никогда не грубости, ничего. Это был человек-праздник», — отметил Кивинов.

Сценарист добавил, что Тютрюмов также обладал продюсерским талантом и был яркой фигурой с точки зрения творчества.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер, режиссер и продюсер Александр Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая. Ему было 64 года.

Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером. Наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Заслуженный артист России.