Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет скончался российский актер Александр Тютрюмов, известный по роли в сериале «Убойная сила». Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 7 мая.

Причины смерти не уточняются.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером. Наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Заслуженный артист России.