Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Дочь актера Александра Тютрюмова в воскресенье, 7 мая, рассказала в беседе с Пятым каналом, что причиной его смерти стало воспаление внутренних органов.
По ее словам, отец ничем не болел, но накануне трагедии пожаловался на резкую боль. Тютрюмов был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер, режиссер и продюсер Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая на 65-м году жизни.
Прощание с российским актером пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая.
Многие творческие деятели отзывались об артисте как о талантливом и светлом человеке. Так, сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов назвал Тютрюмова жизнелюбивым, позитивным и радостным человеком. По его словам, именно эти качества помогли ему сделать персонажа «Убойной силы» подполковника милиции Сергея Егорова настоящим, живым человеком.
Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Убойная сила».