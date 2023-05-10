Политолог назвал преимущества Сергея Сокола для назначения на пост губернатора Хакасии

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в среду, 10 мая, в беседе с «Известиями» оценил кандидатуру депутата Госдумы Сергея Сокола на пост губернатора Республики Хакасия.

Ранее в этот день началось предварительное голосование для определения кандидата от «Единой России» на выборах главы региона. Участниками предварительного голосования от партии стали Сергей Сокол, сенатор Совета Федерации Александр Жуков и депутат Верховного Совета республики Денис Кабанов.

Как отметил Мартынов, Сокол — довольно яркий депутат. В частности, парламентарий в качестве добровольца отправился в зову специальной военной операции на Украине, что не мешает его депутатской деятельности.

«Полгода он отслужил, как и все добровольцы. Это серьезное конкурентное преимущество. <...> Он очень опытный человек в других сибирских регионах, что тоже плюс, потому что в сибирском регионе особенно важно разделение на «своего» и «чужого», — уточнил политолог.



Кроме того, эксперт отметил, что в 2021 году Сокол уверенно победил на выборах в Госдуму и значительная часть электората хорошо с ним знакома. Также важно, что на уровне местных медиа кандидатура Сокола и его перспективы воспринимаются положительно.



Мартынов тяже заметил, что опыт участия Сокола в «Школе губернаторов» сильно расширяет возможности, компетенцию и перспектив поучения нового опыта для руководителей.



«Если всё вместе это сложить, то можно сказать, что на старте это всё обеспечивает уверенные позиции для Сокола», — заключил Мартынов.

22 апреля депутаты Верховного совета Хакасии не приняли отчет губернатора республики Валентина Коновалова о результатах работы правительства за 2022 год. За отчет проголосовали 23 депутата, против были 14, еще шесть человек воздержались. Для принятия отчета с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в текущем году не хватило двух голосов.

Коновалов занимает должность главы Хакасии с 2018 года. В сентябре 2023 года состоятся выборы главы республики и депутатов Верховного совета.

Ранее кандидатуру Сокола оценил директор Центра политологического анализа Павел Данилин. По его словам, парламентарий обладает высокими профессиональными качествами управленца. При этом эксперт отметил решительность и смелость Сокола, заявив, что он — «один из немногих депутатов, которые лично участвуют в освобождении ДНР, заключив контракт с Минобороны».