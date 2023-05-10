Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге в районах близ сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах близ сектора Газа на юге страны.

«Воздушная тревога звучит в городе Сдерот и районах близ сектора Газа <...> [и] в крупном городе Ашкелон на юге Израиля», — сообщила армия в своем Telegram-канале 10 мая.

Вместе с тем, по данным телеканала Al Jazeer, один палестинец был убит и еще один ранен при атаке израильских сил района близ Хан-Юниса. По последним данным, по меньшей мере число погибших составляет 14 человек, среди которых четыре ребенка.

В ночь на 9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. Сообщалось о 20 пострадавших.

Дипмиссия РФ в Рамалле также подтвердила гибель гражданина России в результате ударов израильской авиации.

До этого, 2 мая, сообщалось, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны.

Утром того же дня из сектора Газа были выпущены три ракеты по югу Израиля. Они упали на незаселенной территории.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим — сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.