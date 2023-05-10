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Следы заказчика предотвращенных в Белоруссии на 9 Мая терактов ведут на Украину

Телеканал «ОНТ»: следы заказчика предотвращенных в Белоруссии терактов ведут на Украину
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В Белоруссии перед 9 Мая и на сам праздник планировались террористические атаки, следы заказчика ведут на Украину, сообщил белорусский гостелеканал «ОНТ» со ссылкой на главу КГБ Ивана Тертеля.

«Комитет государственной безопасности пресек эти попытки, сообщил глава ведомства Иван Тертель. Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа», — отмечается на сайте телеканала.

В Белоруссии посылки получили разные люди. У них было задание забрать отправления, не задавая вопросов. «А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что заказчик терактов находится на Украине.

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Накануне, 9 мая, Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Диверсии планировали организовать с целью «всколыхнуть ситуацию». Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе происходящего, уточнили в КГБ.

В начале мая глава КГБ Белоруссии заявил, что Минск прогнозирует эскалацию напряженности по периметру республики, в частности в свете попыток дестабилизировать обстановку внутри страны.

Тогда же Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В середине марта МВД республики предупреждало, что экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

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