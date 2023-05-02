В Белоруссии заявили о подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране
Минск прогнозирует эскалацию напряженности по периметру республики, в частности в свете попыток дестабилизировать обстановку внутри страны при поддержке иностранных спецслужб. Об этом во вторник, 2 мая, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель после совещания у президента республики Александра Лукашенко.
«Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. И второе — не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. <...> Планируется ряд серьезных акций на нашей территории», — сказал он журналистам, его слова приводит агентство БелТА.
Тертель отметил, что «спонсоры» участников подрывной деятельности не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. Он также сообщил, что по поручению президента страны будут приняты меры, связанные с ужесточением контрразведывательного режима.
Ранее в этот день на совещании Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Поэтому правительству и силовому блоку было поручено подготовить «серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию страны разного рода диверсантов».
Прежде президент Белоруссии указывал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.
В середине марта МВД республики предупреждало, что экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии.