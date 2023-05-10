Боррель указал на невозможность Киева противостоять РФ без поддержки Запада

Без поддержки стран Запада Украине пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, об этом заявил 10 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta.

Отвечая на вопрос журналиста, как закончить конфликт, дипломат отметил, что знает ответ.

«Я знаю, как немедленно закончить: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение несколько дней», — сказал Боррель.

Однако он задался вопросом, нужно ли мировому сообществу такое завершение украинского конфликта, и выступил за дальнейшую помощь Киеву.

Глава евродипломатии также подчеркнул, что ЕС не ведет боевые действия и не является стороной конфликта, так как «не вмешивается напрямую».

Ранее, 7 мая, Боррель заявил, что конфликт на Украине воссоединил НАТО, но показал разногласия между странами Запада и другими государствами мира. По его мнению, существует серьезный риск усиления противоречий, и в результате они могут привести к глубокому разрыву.

В начале мая дипломат отмечал, что европейские страны с большим желанием потратили бы бюджетные средства на социальную политику своих государств, а не на киевский режим, но у ЕС нет выбора, иначе Киев падет.

3 мая стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для Киева. Как следует из заявления ЕК, €500 млн планируется выделить из бюджета ЕС и €1 млрд из Европейского фонда мира. Также отмечалось, что 11 стран ускорят выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.