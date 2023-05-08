Боррель заявил о глубоком разрыве между Западом и остальным миром

Конфликт на Украине воссоединил Североатлантический альянс, но показал разногласия между странами Запада и другими государствами мира. Об этом 7 мая написал в своем блоге верховный представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его мнению, существует серьезный риск, что эти противоречия будут только усиливаться и в результате могут привести к глубокому разрыву. При этом, считает Боррель, расхождения между Западом и остальным миром выходят далеко за рамки российско-украинского конфликта.

«Это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева, — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», — отметил глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что в сложившихся условиях Запад должен всерьез отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран.

Ранее, 5 мая, Боррель заявил, что европейские страны с большим желанием потратили бы бюджетные средства на социальную политику своих государств, а не на Украину. Однако, по его словам, у ЕС нет выбора, иначе Киев падет. Глава евродипломатии также добавил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Брюссель продолжит поставки оружия и боеприпасов.

Ранее, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале прошлого года, Боррель заявил, что, начиная с 2014 года, Европейский союз потратил на Украину столько средств, сколько не получало ни одно другое государство.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.