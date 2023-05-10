МВД Турции обвинило США в попытках вмешательства в выборы

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что западная пресса для реализации плана США по вмешательству в предстоящие в стране выборы устраивает манипуляции в их отношении. Об этом 10 мая сообщила газета Star.

«План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США», — сказал глава МВД Турции, говоря о предстоящих президентских и парламентских выборах.

По мнению министра, после 1960 года Запад внедрился в турецкую политическую систему, а действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пресек чужеродное проникновение в страну, отмечает «Газета.Ru».

После этого Запад начал активно вмешиваться в турецкие внутриполитические процессы, добавил Сойлу.

«С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», — заключил глава МВД Турции.

Ранее, 7 мая, Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. Политик озвучил ряд предвыборных обещаний, в их числе рассказал о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля под проливом Босфор.

Ранее, 30 апреля, президент Турции заявил, что он уверен в своей победе на выборах главы республики.

Ожидается, что Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу станут основными соперниками на президентских выборах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.