Западные государства не заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт разрешился победой Киева. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

В интервью телеканалу ABC Action News он пояснил, что успех украинской стороны грозит ядерной эскалацией и кризисом на европейской территории. По словам Бридлава, президент РФ Владимир Путин осознанно продвигает такую риторику в целях сдерживания военной поддержки Киева.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — подчеркнул отставной генерал.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью лишится военной и финансовой поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

В конце апреля координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России заставит США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.