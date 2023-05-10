Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО

Модифицированный танк Т-80БВМ, который российские военнослужащие называют «Медведь», ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работу экипажа показал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Двигатель мощностью больше 1 тыс. лошадиных сил разгоняет многотонную машину до 80 км/ч. Помимо надписи и изображений хищника на танке, на дуле российский триколор.

«БВМ. У нее дополнительная система брони «Реликт». Танк ведет себя в этих условиях отлично», — сказал механик-водитель танка Т-80БВМ «Каряк».

Технику к новому выезду готовит командир танковой роты — герой России Руслан Курбанов. С начала спецоперации он поразил множество целей, а в подразделении капитана не числится ни одной потери. Недавно он получил еще и золотую звезду Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Находятся в данный момент наши позиции пехоты. А за поселком в 300 м уже пехота противника. В поселке остался один танк Т-80БВМ. Я с техником штурмового отряда нашей бригады туда вместе пробрались. Попытались в первый день запустить этот танк — не получилось, потому что сразу нас обстреляли. На второй день запустили, отремонтировали и рано утром уехали на нем же», — командир танковой роты 40-й ОБрМП, герой РФ, герой ДНР Руслан Курбанов.

Высшую государственную награду Руслан Курбанов считает заслугой каждого сослуживца. На задачи героя России новый статус никак не повлиял. В очередной боевой выезд он отправляется лично.

Выполнив задачу, танк «Медведь» возвращается в свое расположение.

Ранее, 8 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что на авдеевском направлении танкисты Первой Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса прямой наводкой отработали по позициям украинских националистов. По позициям ВСУ огонь велся осколочно-фугасными снарядами. Корректировал стрельбу беспилотник.

До этого, 1 мая, экипаж танка Т-72Б3 за один выстрел взорвал боекомплект минометной батареи ВСУ, которая часто работала по позициям Вооруженных сил России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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