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Экипаж танка Т-72Б3 взорвал боекомплект минометной батареи ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 1 мая показало кадры боевой работы экипажей танков Южного военного округа (ЮВО) Т-72Б3м в ходе спецоперации, которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«К нам поступила задача непосредственно о поддержке другого подразделения для выполнения целей. Мы выкатились в составе экипажа. Секунд пять не могли найти цель, но механик скорректировал, потому что он находится ниже, и у него больше обзор. Он скорректировал наводчика. Первый выстрел — мы взорвали боекомплект минометной батареи, которая очень часто работала по нашим позициям», — рассказал командир танка с позывным «Новаш».

Отмечается, что для поиска, идентификации целей и корректировки огня применяются малогабаритные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Вся полученная информация о позициях ВСУ, передвижениях техники передается танковым экипажам.

Как сообщили в Минобороны, танкисты выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по противнику, который оборудовал огневые точки в полуразрушенных зданиях в населенных пунктах, покинутых жителями, уничтожают бронетехнику и живую силу ВСУ.

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Ранее, 28 апреля, экипажи танков Т-72Б3 уничтожили командный пункт ВСУ. Отмечается, что Т-72Б3 помогают наступающим мотострелковым подразделениям — уничтожают живую силу противника, командные и наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранную технику.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал «танковую карусель» в исполнении танкистов 1-го Донецкого корпуса. Танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении

До этого, 29 марта, сообщалось, что Вооруженные силы РФ получили для применения в зоне спецоперации уже несколько сотен новейших танков. Речь идет о Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированных машинах Т-72Б3М.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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