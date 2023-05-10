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Цены на видеокарты в РФ достигли 200 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Цена на видеокарты для персональных компьютеров в России достигла 200 тыс. рублей — это максимум за последние полгода, рассказали «Известиям» ритейлеры. В первую очередь, это обусловлено ростом курса доллара — закупленные по менее выгодному курсу детали уходят по более высокой цене, сказал один из собеседников в розничных магазинах.

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«В ноябре стоимость доллара была примерно 60,5 рублей за доллар, и видеокарта RTX 4090 стоила 140 тыс. рублей. Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе «Ситилинка».

Те модели графических ускорителей, которые в ноябре продавались примерно за 140 тыс. рублей, сейчас стоят в рознице 155–165 тыс. рублей, сказали в ритейлере. Согласны с такими оценками и в крупном IT-дистрибьюторе Merlion.

В сети магазинов цена DNS на видеокарты также выросла с ноября. Например, вариант адаптера RTX 4090 от компании MSI прибавил в стоимости более 20 тыс. рублей. Сейчас решение стоит 176 тыс. рублей, а в ноябре прошлого года — 154 тыс.

«Известия» отправили запрос в DNS и «М.Видео-Эльдорадо» о причинах повышения цены на адаптер, но в компаниях на него не ответили.

«Цены могли вырасти из-за совокупности двух факторов: падения курса рубля (примерно на 25%) и проблем с логистикой, нагрузка на которую сильно выросла из-за активного параллельного импорта. Косвенно это подтверждается тем, что в России еще можно приобрести комплектующие по старым ценам, хотя новые товары оказываются на полках с повышенной стоимостью», — сказал основатель XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Железный чек: цены на видеокарты в России достигли 200 тыс. рублей

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