Санкционная политика Евросоюза (ЕС) в отношении России отказалась неэффективной. Об этом заявили «Известиям» депутаты Европарламента (ЕП), добавив, что негативное влияние рестрикций больше почувствовали в самой Европе, нежели в РФ.

«Инструмент санкций архаичен. Мы наблюдаем это на протяжении десятилетий: ни Куба, ни Венесуэла, ни Ирак, ни Сирия не уступили под влиянием принудительных мер. Что же касается России, то ЕС с 2014 года не прекращал ужесточать свою санкционную политику», — напомнил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в настоящее время ненависть к России стала официальной позицией ЕС. Кроме того, европарламентарий обвинил Брюссель, который «якобы выступает за прозрачность», в том, что тот разрабатывает антироссийские рестрикции без каких-либо консультаций с национальными или европейскими представителями.

О неэффективности санкций в отношении Москвы заявил и депутат ЕП от Германии Гуннар Бек. Он напомнил, что уже введенные 10 пакетов так и не достигли своей цели — не смогли «серьезно подорвать» способность РФ продолжать спецоперацию по защите Донбасса.

«Последствия санкций оказались более серьезными для главных экономик ЕС, чем для России. Цены на газ и другие энергоносители в ЕС резко выросли, что привело к росту инфляции, а также значительно повлияло на уровень жизни простых европейцев, заодно подорвав международную конкурентоспособность европейской промышленности», — добавил представитель ФРГ в Европарламенте.

В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций.

«Согласно заявлениям, которые звучат из уст еэсовского руководства, Евросоюз подошел к пределу своих возможностей в части введения секторальных рестрикций. Понятно, что речь идет не о пределе того ущерба, который еэсовцы хотели бы нанести нашей экономике, а об их способности справиться с негативным эффектом введенных ими же ограничений», — отметили в российской дипмиссии в Брюсселе.

Вместе с тем сейчас идет активная работа над 11-м по счету пакетом рестрикций в отношении Москвы. В этот раз он сосредоточится на ужесточении контроля за соблюдением уже введенных ограничений, а также на наказании за обход и содействие ему, спрогнозировали в постпредстве.

«В Брюсселе хорошо понимают, что введение, по сути, вторичных санкций против третьих стран — довольно серьезный шаг», — добавили в пресс-службе.

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Санкционное волнение: почему Брюссель взялся за проработку вторичных мер