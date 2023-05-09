Артиллерийскую мину времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы 9 мая обнаружили артиллерийскую мину, предположительно, времен Великой Отечественной войны (ВОВ).
Отмечается, что взрывчатый боеприпас найден на проспекте Мира возле дома 108. На месте находки работают специалисты-взрывотехники.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее, 5 мая, пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщила, что накануне в Подмосковье нашли ручную гранату и артиллерийский снаряд времен ВОВ, спасатели обезвредили боеприпасы. Отмечалось, что с начала года работники Мособлпожспаса обезвредили в Московской области 30 боеприпасов времен ВОВ.
До этого, 5 апреля, также сообщалось, что на северо-востоке столицы были утилизированы обнаруженные возле торгового центра «Парк Хаус» гранаты. Об обнаружении более 20 похожих на гранаты предметов в мусорном контейнере около торгового центра в Отрадном сообщил источник «Известий».