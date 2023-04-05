В Москве более 20 гранат нашли в мусорном контейнере у ТЦ

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере около торгового центра нашли более 20 гранат. Об этом 5 апреля сообщил источник «Известий».

Боеприпасы обнаружили недалеко от торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном. Гранаты лежали в контейнере рядом с гипермаркетом «Ашан».

На данный момент специалисты выясняют, являются ли боеприпасы боевыми. Территория вокруг места обнаружения оцеплена, там работают правоохранительные органы.

Ранее, 2 апреля, граната взорвалась возле магазина в деревне Кашино в Подмосковье. В результате были выбиты стекла здания, также пострадал стоявший рядом автомобиль.

До этого, 17 марта, предмет, похожий на гранату Ф-1, обнаружили возле дома на западе Москвы, на Осеннем бульваре. Территорию оцепили сотрудники полиции.