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В Подмосковье обезвредили гранату и артиллерийский снаряд времен ВОВ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Спасатели обезвредили ручную гранату и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Подмосковье. Об этом пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщила в пятницу, 5 мая.

«В четверг, 4 мая, специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденные в Дмитровском и Мытищинском городских округах», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

О подозрительных находках спасателям сообщили местные жители.

Заместитель начальника отряда Денис Совенков уточнил, что найденные боеприпасы были обезврежены на специальном полигоне с соблюдением необходимых инструкций.

По его словам, с начала года работники Мособлпожспаса обезвредили в Московской области 30 боеприпасов времен ВОВ.

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Ранее, 24 марта, возле ТЭЦ-20 на улице Вавилова на юго-западе Москвы у забора был обнаружен предмет, напоминающий мину или гранату. Территорию вблизи теплоэлектроцентрали в целях безопасности оцепили полицейские. На место происшествия были вызваны саперы. Снаряд оказался миной времен ВОВ.

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