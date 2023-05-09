Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано во вторник, 9 мая, в Telegram‑канале ПБК ЦСКА.
«Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх», — сообщил баскетболист.
Ранее, 6 мая, Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.
Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. В настоящее время баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.
Спортивный врач Андрей Литвиненко допустил, что восстановление Шведа может занять до года.
Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.