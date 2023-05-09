Реклама
Прямой эфир
Общество
Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Мир
Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Мир
Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Общество
В Москве прошел салют в честь 9 Мая
Спорт
«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
Мир
В США заявили об исключении Украины из новой архитектуры безопасности Европы
Мир
Блинкен заявил о заинтересованности США и Британии в продлении зерновой сделки
Мир
В США назвали неожиданностью неэффективность HIMARS против ВС РФ
Мир
В Белоруссии заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства
Мир
ЕК посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»
Общество
Собянин объявил об открытии участка зеленой ветки метро после ремонта 10 мая
Мир
Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили продовольственную безопасность

Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после нападения в центре Москвы
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано во вторник, 9 мая, в Telegram‑канале ПБК ЦСКА.

«Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх», — сообщил баскетболист.

И в бровь, и в глаз: россиянам хотят дать право на любую самооборону
Почему депутаты предлагают разрешить все возможные способы защиты здоровья и имущества

Ранее, 6 мая, Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. В настоящее время баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Спортивный врач Андрей Литвиненко допустил, что восстановление Шведа может занять до года.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023