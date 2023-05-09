Военный парад в честь Дня Победы прошел на российской авиабазе в Сирии

Парад, приуроченный к Дню Победы, прошел на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Всего в пешей части парада было задействовано более 2 тыс. российских и сирийских военнослужащих. За парадными расчетами подразделений авиабазы на летное поле вышла военная техника, более 80 единиц», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В военном параде приняли участие, в частности, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», танки Т-90А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К». В воздушной части парада отмечены вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ, самолеты АН-30Б и А-50У.

В строю пролетели истребители поколения 4++ Су-35С, бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики четвертого поколения Су-34.

Мероприятие посетили министр обороны Арабской Республики Али бен Махмуд Аббас, российский посол в Сирии Александр Ефимов и другие официальные лица.

Мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в России и других государствах.

Так, в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк». Люди почтили память ветеранов в Сербии, Китае, Аргентине, на Кубе, в Германии, Франции и ряде других стран.

Несколько тысяч человек прошли маршем «Бессмертного полка» в Ереване.