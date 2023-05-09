Корреспондент «Известий» показал обстановку в поселке Новобахмутовка
Поселок Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью освобожден от украинских боевиков. Обстановку в населенном пункте 9 мая показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.
По его словам, поселок освобожден силами 132-й бригады Первого донецкого корпуса, горловскими гвардейцами.
«Сегодня в этом поселке уже можно находиться и осмотреться», — отметил журналист.
Войска российской армии продолжают наступление на север в направлении Авдеевки.
Как следует из опубликованных кадров, в поселке разрушены почти все здания: как частные дома, так и административные. Видно сгоревшие сады, разрушенные гаражи и воронки в огородах местных жителей.
Украинские боевики занимали жилые дома, оборудуя в них огневые точки. Так бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступали во всех населенных пунктах, пояснил Астрахань. Уже после отступления из Новобахмутовки ВСУ начали вести артиллерийский огонь, уничтожая все строения.
В разрушенной обстрелами школе сохранились символы украинизации детей.
«Везде с самых младших классов учебники с акцентом на Украину», — добавил корреспондент.
В воспитании детей участвовали и западные гуманитарные организации, отметил он.
Ранее в этот день здание школы было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ села Озеряновка, расположенного в Центрально-Городском районе Горловки в ДНР. Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков были повреждены дома.
Ранее, 5 мая, ВСУ обстреляли Горловку из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее была повреждена исправительная колония.
2 мая ВСУ выпустили 10 снарядов по Озеряновке. Обстрел также велся снарядами стандарта НАТО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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