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Корреспондент «Известий» показал обстановку в поселке Новобахмутовка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поселок Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью освобожден от украинских боевиков. Обстановку в населенном пункте 9 мая показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

По его словам, поселок освобожден силами 132-й бригады Первого донецкого корпуса, горловскими гвардейцами.

«Сегодня в этом поселке уже можно находиться и осмотреться», — отметил журналист.

Войска российской армии продолжают наступление на север в направлении Авдеевки.

Как следует из опубликованных кадров, в поселке разрушены почти все здания: как частные дома, так и административные. Видно сгоревшие сады, разрушенные гаражи и воронки в огородах местных жителей.

Украинские боевики занимали жилые дома, оборудуя в них огневые точки. Так бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступали во всех населенных пунктах, пояснил Астрахань. Уже после отступления из Новобахмутовки ВСУ начали вести артиллерийский огонь, уничтожая все строения.

В разрушенной обстрелами школе сохранились символы украинизации детей.

«Везде с самых младших классов учебники с акцентом на Украину», — добавил корреспондент.

В воспитании детей участвовали и западные гуманитарные организации, отметил он.

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Ранее в этот день здание школы было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ села Озеряновка, расположенного в Центрально-Городском районе Горловки в ДНР. Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков были повреждены дома.

Ранее, 5 мая, ВСУ обстреляли Горловку из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее была повреждена исправительная колония.

2 мая ВСУ выпустили 10 снарядов по Озеряновке. Обстрел также велся снарядами стандарта НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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