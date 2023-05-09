Гражданин РФ погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля

Российский гражданин погиб в секторе Газа во время обстрела со стороны израильских военных. Об этом во вторник, 9 мая, «РИА Новости» сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — сказал он.

Как отметил сосед и друг покойного, гражданин РФ Муавия Якоб, ракета попала в дом, где Абу Хасван проживал вместе с женой и сыном. Все трое погибли. Абу Хасван возглавлял медучреждение в Газе, которое специализировалось на физиотерапии и реабилитации.

Ранее в этот день стало известно, что минимум девять человек погибли в результате израильского удара по сектору Газа.

До этого появилась информация о том, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа.

2 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны. Утром этого же дня по югу Израиля были выпущены три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.