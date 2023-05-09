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Минимум 9 человек погибли в результате обстрела Израиля по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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По меньшей мере девять человек погибли в результате обстрела Израиля по сектору Газа. Об этом 9 мая сообщил палестинский минздрав.

«Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете, и несколько человек пострадали в результате израильского обстрела по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Представитель МВД Палестины в свою очередь заявил, что министерство следит за развитием событий в связи с ракетными ударами по объектам в секторе Газа.

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Ранее в этот день сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа.

2 мая стало известно, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны.

Утром этого же дня из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

До этого, 7 апреля, ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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