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Небензя сообщил о показе фильма «Нюрнберг» в штаб-квартире ООН

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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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В штаб-квартире ООН прошел показ фильма «Нюрнберг» российского режиссера Николая Лебедева. Об этом 8 мая сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Он указал на то, что победа над нацизмом досталась человечеству огромной ценой. Страны бывшего СССР понесли самые большие и невосполнимые потери. Небензя назвал Нюрнбергский международный трибунал приговором всего человечества нацистским преступникам.

«Особенно символично, что у нас есть возможность показать этот фильм вам именно здесь, в стенах штаб-квартиры ООН. Ведь основание Всемирной организации неразрывно связано с итогами Второй мировой войны и Нюрнбергским процессом. Именно тогда были заложены основы современного миропорядка, который сегодня проходит испытание на прочность», — подчеркнул он.

Небензя также указал на то, что система функционирования ООН была заложена в те дни, поэтому значимость трибунала для организации не ограничивается идейной и юридической составляющей.

Он также поздравил всех с наступающим Днем Победы.

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Ранее, 5 мая, сообщалось, что посольство РФ в Вашингтоне в преддверии Дня Победы организовало премьерный для американского зрителя показ военной драмы «Нюрнберг». Пресс-секретарь российского представительства Игорь Гиренко подчеркнул, что в России бережно хранят память о подвигах предков, которые принесли всему миру освобождение от фашизма.

Накануне посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал «Известиям», что в Русском доме в Берлине в преддверии празднования Дня Победы состоялся премьерный показ фильма «Нюрнберг». Он подчеркнул, что данный художественный фильм сопровождается документальными кадрами и призван напомнить, что «бацилла нацизма» не должна возродиться ни в какой форме. Однако, по словам Нечаева, в некоторых странах ее все-таки можно наблюдать.

В Москве премьерный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся 20 февраля. Картина детально восстанавливает судебный процесс XX века над руководителями Третьего рейха.

Режиссер картины Николай Лебедев в интервью «Известиям» сообщил, что в сценарий фильма вписаны реальные истории его деда и дяди, которые погибли на войне. Таким образом, по его словам, Нюрнбергский процесс приобретает не только всемирное, но и глубоко личное звучание.

Сын главного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге Сергей Руденко заявил, что военная драма Николая Лебедева «Нюрнберг» вышла на экраны российских кинотеатров своевременно. Он также отметил удачный выбор актера Сергея Безрукова на роль его отца Романа Руденко.

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