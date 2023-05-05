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Посол РФ в Германии назвал фильм «Нюрнберг» важным напоминанием о наказании нацизма

Посол РФ в Германии Нечаев: «бацилла нацизма» не должна возродиться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Русском доме в Берлине в преддверии празднования Дня Победы состоялся премьерный показ фильма «Нюрнберг». О важности этого события в четверг, 4 мая, рассказал «Известиям» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Для немецкого зрителя и для соотечественников, проживающих в Германии, это очень знакомая тема. Фильм «Нюрнберг» напоминает об эпилоге Второй мировой войны и закономерном наказании тех, кто был ответственным за преступления нацизма, за массовый геноцид народов Советского Союза», — заявил Нечаев.

Посол подчеркнул, что данный художественный фильм сопровождается документальными кадрами и призван напомнить, что «бацилла нацизма» не должна возродиться ни в какой форме. Однако, по словам Нечаева, в некоторых странах ее все-таки можно наблюдать.

«Это напоминание тем, кто всё еще мечтает о возрождении нацистской идеологии в какой бы то ни было форме, в том числе в форме русофобии», — подвел итог Нечаев.

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В Москве премьерный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся 20 февраля. Картина детально восстанавливает судебный процесс XX века над руководителями Третьего рейха.

Режиссер картины Николай Лебедев в интервью «Известиям» сообщил, что в сценарий фильма вписаны реальные истории его деда и дяди, которые погибли на войне. Таким образом, по его словам, Нюрнбергский процесс приобретает не только всемирное, но и глубоко личное звучание.

Сын главного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге Сергей Руденко заявил, что военная драма Николая Лебедева «Нюрнберг» вышла на экраны российских кинотеатров своевременно. Он также отметил удачный выбор актера Сергея Безрукова на роль его отца Романа Руденко.

7 марта стало известно, что военная драма «Нюрнберг» по результатам первого уикенда марта заняла 2 место в топ-12 Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), заработав чуть больше 101 млн рублей. Как заявила гендиректор сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, «Нюрнберг» стартовал неплохо и военную драму ждет долгий прокат.

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