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В Вашингтоне провели показ российской военной драмы «Нюрнберг»

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Фото: НМГ Кинопрокат
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Посольство РФ в Вашингтоне в преддверии Дня Победы организовало премьерный для американского зрителя показ военной драмы режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг» в пятницу, 5 мая.

«Нюрнбергский процесс показал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными. Для подобных злодеяний нет срока давности. На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины», — приводит слова пресс-секретаря российского представительства Игоря Гиренко ТАСС.

Отдельно он отметил, что сегодня в некоторых странах, в том числе в бывших советских республиках, предается забвению общее историческое прошлое. По его словам, попытки переписать историю могут привести к тому, что «человеконенавистническая идеология снова поднимает голову».

Пресс-секретарь посольства подчеркнул, что в России бережно хранят память о подвигах предков, которые принесли всему миру освобождение от фашизма.

На премьере присутствовали посол РФ в США Анатолий Антонов, а также военные атташе дружественных стран и представители общественных организаций. Фильм показали на русском языке с английскими субтитрами. Дополнительно в фойе организовали выставку, посвященную истории Нюрнбергского процесса.

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Ранее, 5 мая, прошел премьерный показ «Нюрнберга» в Берлине. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал картину важным напоминанием того, что «бацилла нацизма» не должна возродиться ни в какой форме.

В Москве премьерный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся 20 февраля. Картина детально восстанавливает судебный процесс XX века над руководителями Третьего рейха.

Режиссер картины Николай Лебедев в интервью «Известиям» сообщил, что в сценарий фильма вписаны реальные истории его деда и дяди, которые погибли на войне. Таким образом, по его словам, Нюрнбергский процесс приобретает не только всемирное, но и глубоко личное звучание.

Сын главного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге Сергей Руденко заявил, что военная драма Николая Лебедева «Нюрнберг» вышла на экраны российских кинотеатров своевременно. Он также отметил удачный выбор актера Сергея Безрукова на роль его отца Романа Руденко.

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