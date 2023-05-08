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В Румынии начались учения войск спецназа НАТО и партнеров

В Румынии начались международные учения войск спецназа Junction Strike 2023
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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В Румынии начались международные учения войск спецназа Junction Strike 2023 (JUST 23). Об этом 8 мая сообщила пресс-служба минобороны страны.

Маневры проходят на военных полигонах Румынии и в окрестностях нескольких населенных пунктов. В учениях задействованы военнослужащие Болгарии, Испании, Польши, Португалии и США. В качестве наблюдателей присутствуют военные из Грузии, Иордании и Молдавии.

Со стороны Румынии в маневрах участвуют более 500 военных, а также около 100 единиц наземной, воздушной и морской боевой техники. Иностранный контингент насчитывает около 100 солдат.

По данным минобороны страны, задача учений — провести подготовку тактических и оперативных структур в близких к боевым условиях в многонациональном и межведомственном формате. Кроме того, в рамках мероприятий должна пройти сертификация трех сил НАТО: морской и сухопутной групп спецназа, а также подразделений специальных операций ВВС с вертолетами.

Завершатся учения 18 мая.

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Ранее, 17 апреля, министерство обороны Швеции сообщило, что в стране пройдут крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тыс. человек личного состава. Маневры начнутся в Швеции 17 апреля и завершатся 11 мая. В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут на юге королевства, вблизи острова Готланд на Балтийском море.

31 марта сообщалось, что с 12 по 23 июня 2023 года Североатлантический альянс проведет масштабные военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.

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