В Швеции пройдут крупнейшие военные учения за последние 25 лет
В Швеции пройдут крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тыс. человек личного состава. Об этом сообщило министерство обороны Швеции.
Учения «Аврора-23» начнутся в Швеции 17 апреля и завершатся 11 мая. В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут на юге королевства, вблизи острова Готланд на Балтийском море.
«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию. «Аврора-23» — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тыс. женщин и мужчин», — указано в заявлении шведского минобороны.
Кроме Швеции в тренировках поучаствуют военные из США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.
Ранее, 31 марта, сообщалось, что с 12 по 23 июня 2023 года Североатлантический альянс проведет невиданные по масштабам военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.
В учениях примут участие более 200 истребителей и других военных самолетов, а также до 10 тыс. военнослужащих из Бельгии, Болгарии, Дании, ФРГ, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Венгрии, США, Великобритании.
С 25 по 31 марта военные учения организовывала Польша в районе Балтийской косы неподалеку от Калининградской области. Мероприятия проводились вместе с батальонной боевой группой Североатлантического альянса, ВМФ, войсками территориальной обороны и инженерными войсками. В учебном предприятии были задействованы 2500 служащих и более 500 единиц военной техники.