Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Мир
В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона
Мир
В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины
Мир
В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада
Наука и техника
«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА
Мир
Британцы призвали строже проверять украинских беженцев
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

В Швеции пройдут крупнейшие военные учения за последние 25 лет

В Швеции начинаются самые масштабные за 25 лет военные учения с участием 26 тыс. человек
0
Фото: Global Look Press/WIXTRÃ–M JIMMY
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Швеции пройдут крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тыс. человек личного состава. Об этом сообщило министерство обороны Швеции.

Учения «Аврора-23» начнутся в Швеции 17 апреля и завершатся 11 мая. В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут на юге королевства, вблизи острова Готланд на Балтийском море.

«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию. «Аврора-23» — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тыс. женщин и мужчин», — указано в заявлении шведского минобороны.

Кроме Швеции в тренировках поучаствуют военные из США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

Ранее, 31 марта, сообщалось, что с 12 по 23 июня 2023 года Североатлантический альянс проведет невиданные по масштабам военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.

В учениях примут участие более 200 истребителей и других военных самолетов, а также до 10 тыс. военнослужащих из Бельгии, Болгарии, Дании, ФРГ, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Швеции, Словакии, Испании, Чехии, Турции, Венгрии, США, Великобритании.

С 25 по 31 марта военные учения организовывала Польша в районе Балтийской косы неподалеку от Калининградской области. Мероприятия проводились вместе с батальонной боевой группой Североатлантического альянса, ВМФ, войсками территориальной обороны и инженерными войсками. В учебном предприятии были задействованы 2500 служащих и более 500 единиц военной техники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023