В бундестаге опровергли появление Знамени Победы над Рейхстагом

Опубликованные несколькими Telegram-каналами и русскоязычными СМИ видеоролики с реющим красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба бундестага.

«Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг Евросоюза», — сообщила представитель немецкого парламента «РИА Новости».

Ранее в этот день в Сети появилось видео, как над зданием бундестага в Берлине подняли красное Знамя Победы. На кадрах видно, что на историческом символе изображены серп и молот, а установлен он рядом с государственным флагом ФРГ.

В столице Германии по решению полиции уже второй год подряд действует запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Это связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Запрет распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

Однако в 2023 году запреты были частично сняты. Так, берлинские власти разрешили вывешивать знамя у советских мемориалов, а также суд легализовал демонстрацию российских флагов и символов во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

Два дня назад российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ, а также символов, связанных с Днем Победы, аморален. Он также напомнил, что Советский Союз пожертвовал жизнями 27 млн своих граждан за мирное небо над Европой.