В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской

Обгоревшее тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской нашли в Бутырском районе Москвы. Об этом 8 мая сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Тело женщины нашли 6 мая на территории бывшей промзоны на улице Добролюбова. Выяснилось, что здесь у художницы было свое помещение, она снимала его под склад.

По предварительным данным, женщина приехала туда 5 мая на своей машине, чтобы сжечь личные вещи. Однако в процессе вспыхнул пожар, вероятно, и ставший причиной ее смерти. По словам источника «Известий», художница умерла от сильных ожогов. Ее тело нашел охранник, который утром обходил территорию.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее, 4 мая, тело женщины с ножевым ранением было обнаружено в квартире дома в столичном районе Бирюлево Восточное на улице Лебедянской. В связи с произошедшим проводится проверка.

За день до этого, 3 мая, в подмосковном Щелково были обнаружены два тела. Двух погибших 1986 и 1992 годов рождения нашли 2 мая в квартире многоквартирного дома на улице Заречной. У обоих тел нет внешних признаков насильственной смерти. Давность наступления смерти составляет около трех суток.