Тело женщины с ножевым ранением нашли в квартире дома на юге Москвы
Тело женщины с ножевым ранением было обнаружено в квартире дома в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве в четверг, 4 мая.
Тело с признаками насильственной смерти было найдено в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской.
«По данному факту Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Следователи и криминалисты работают на месте преступления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте kp.ru.
Накануне стало известно, что в подмосковном Щелково были обнаружены два тела. Двух погибших 1986 и 1992 годов рождения нашли 2 мая в квартире многоквартирного дома на улице Заречной.
У обоих тел нет внешних признаков насильственной смерти. Давность наступления смерти составляет около трех суток. В связи с произошедшим проводится проверка.