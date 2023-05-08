Знамя Победы водрузили над зданием бундестага в Германии

Над зданием бундестага в Берлине подняли красное знамя Победы. Снимки исторического символа 8 мая появились в Сети.

На знамени изображены серп и молот, а установлено оно рядом с государственным флагом ФРГ.

При этом пресс-служба бундестага в ответ на запрос «РИА Новости» заявила, что записи и снимки не соответствуют действительности.

«У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — заявила представитель пресс-службы немецкого парламента.

В столице Германии по решению полиции уже второй год подряд действует запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Это связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Запрет распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

Однако в 2023 году запреты были частично сняты. Так, берлинские власти разрешили вывешивать знамя у советских мемориалов, а также суд легализовал демонстрацию российских флагов и символов во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

Два дня назад российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ, а также символов, связанных с Днем Победы, аморален. Он также напомнил, что Советский Союз пожертвовал жизнями 27 млн своих граждан за мирное небо над Европой.