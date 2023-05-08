Захарова назвала Иудой отменившего День Победы на Украине Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новым воплощением Иуды президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего в понедельник, 8 мая, указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы.

По словам, дипломата, хуже врага может быть только предатель, каким и стал Зеленский.

«Новое воплощение Иуды в XXI веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Зеленский стал пособником фашистов 80 лет спустя.

Ранее в понедельник указ президента Украины о праздновании в стране Дня Европы 9 мая был опубликован на сайте украинского лидера. Решение принято с целью укрепления единства народов Европы.

Также Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на Украине есть люди, для которых День Победы 9 мая останется святым.

В середине февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.