СК проверит информацию о растлении ребенка на борту самолета

В подмосковных Химках правоохранители проверяют обращение женщины о растлении ее ребенка на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Как сообщает источник «Известий», 3 мая в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего мальчика. Она утверждала, что над ее сыном было совершено надругательство во время полета из ОАЭ в Москву.

По словам женщины, неизвестный мужчина приставал к ребенку и предлагал вместе уединиться в туалете.

В связи с поступившей жалобой проводятся доследственные мероприятия, сбор информации.

«Проводятся опросы, устанавливается местонахождение мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального СК.

Ранее, 29 апреля, в Адыгее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которая обвиняется в растлении своей малолетней сестры, не достигшей 14 лет. По предварительным данным, с января по декабрь 2018 года обвиняемая, будучи на тот момент несовершеннолетней, совершала действия сексуального характера в отношении сестры.