В Адыгее возбудили дело за растление девочки ее старшей сестрой

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которая обвиняется в растлении своей малолетней сестры. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

По предварительным данным, с января по декабрь 2018 года обвиняемая, будучи на тот момент несовершеннолетней, совершала действия сексуального характера в отношении сестры. Противоправные действия были выявлены сотрудниками МВД России и МВД по Республике Адыгея.

«Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал ТАСС представитель пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщили в субботу в Telegram-канале СК РФ, о расследовании уголовного дела будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что девушка совращала свою сестру, когда та была еще ребенком. Она издевалась над ней на протяжении пяти лет, когда родителей не было дома. Также известно, что жертва еще не достигла 14-летнего возраста.

20 апреля в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца «печерского маньяка» Александра Серова после нападения на маленькую девочку. Педофил начал совершать преступления сексуального характера в отношении детей в начале 1990-х. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, но спустя 10 лет был условно-досрочно освобожден. После этого он совершил еще семь нападений.