МИД КНР назвал взаимное доверие главным условием в отношениях РФ и Китая

Взаимное доверие России и Китая помогло двум странам выдержать различные испытания международными обстоятельствами. Об этом заявил в интервью газете Asharq Al-Awsat глава МИД КНР Цинь Ган 8 мая.

Министр иностранных дел также отметил, что отношения Москвы и Пекина принципиально не придерживаются старой модели противостояния между блоками и «игры с нулевой суммой».

«[Отношения РФ и КНР] не несут угрозы другим государствам, не подвержены вмешательству и провокациям третьих сторон, отражают правильное направление прогресса времени и исторического развития», — подчеркнул Цинь Ган.

Вместе с тем он отметил, что страны продолжат работать над продвижением отношений и поддерживать международную систему, в центре которой стоит ООН.

Государства будут содействовать «многополярности мира и демократизации международных отношений».

Ранее в этот день Цинь Ган заявил об открытости и честности торговых отношений Москвы и Пекина. При этом вмешательство третьих стран в них исключено, добавил он.

До этого, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что третьи страны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения КНР и России. Он уточнил, что Россия и КНР развивали новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.