МИД КНР заявил об открытости торговых отношений Москвы и Пекина

Торговые отношения Москвы и Пекина открытые и честные, они не направлены против третьих стран, заявил 8 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя возможные санкции Евросоюза (ЕС) против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.

«Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что если ЕС введет санкции против китайских компаний, то нарушит доверие и сотрудничество Брюсселя и Пекина. Будут обострены раскол и конфронтация в мире.

Ван Вэнбинь добавил, что Китай призывает европейскую сторону «не идти по ошибочному пути, в противном случае Китай обязательно будет твердо защищать свои законные права и интересы».

Пекин решительно защитит свои законные права и интересы, заключил дипломат.

Накануне газета Financial Times (FT) сообщила, что Брюссель впервые с начала конфликта на Украине предложил ввести санкции в отношении китайских компаний. Речь идет о семи китайских предприятиях, обвиняемых в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия.

Среди возможных подсанкционных компаний названы 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.

Санкционный список должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем он сможет быть приведен в исполнение.

Ранее, 21 апреля, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что полномасштабной экономической войны в ближайшее время между США и Китаем не прогнозируется. Он напомнил, что у Вашингтона с Пекином существенный товарооборот на $700 млрд. Это накладывает ограничения на любые противостояния.

В начале марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявила, что на данный момент ЕС не имеет доказательств, что в Россию поставляется оружие из Китая. По словам фон дер Ляйен, ситуацию надо отслеживать ежедневно.