Боец UFC Тони Фергюсон арестован за нетрезвое вождение в Голливуде

Пикап бывшего чемпиона UFC в легком весе американца Тони Фергюсона опрокинулся около одного из голливудских клубов в ночь на воскресенье, где его заметили полицейские. Боец протаранил пару машин, но никто при этом не пострадал. Сам он был нетрезв, пишет TMZ.

По данным источников издания в полиции, спортсмен отказался проходить тест на трезвость и был «очень несговорчив» на месте происшествия.

«Согласно нашим источникам, полицейские, которые следили за ним, говорят, что от него сильно пахло алкоголем и глаза были будто налиты кровью», — пишет портал.

Фергюсона арестовали на месте происшествия, и ему грозит штраф за административное правонарушение, а также лишение прав за отказ пройти полевой тест на трезвость.

В прошлом году, в мае, мужа экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси бизнесмена Пола Пелоси задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Телеканал Fox News в августе сообщил, что Пол Пелоси был приговорен к одному дню исправительных работ. Суд округа Напа в штате Калифорния приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему уже зачли, а последний был заменен восьмичасовыми общественными работами.