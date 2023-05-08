«Ростех» заявил о доработке Су-25 под новые средства поражения

Госкорпорация «Ростех» доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения с учетом опыта его применения во время спецоперации на Украине. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков 8 мая.

«Стоит отметить, что эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолет может применять в том числе высокоточное оружие. Мы продолжим совершенствовать эту машину с учетом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части ее доработки под новые средства поражения», — приводит его слова ТАСС.

Артяков добавил, что штурмовая авиация в очередной раз доказала свою эффективность и незаменимость на поле боя.

Ранее, 1 мая, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи самолетов Су-34 и Су-25 группы «Центр» успешно отработали по опорным пунктам, районам сосредоточения огневых средств и живой силе украинских боевиков.

29 апреля Савчук заявил, что экипажи бомбардировочной авиации поразили шесть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что артиллерия нанесла огневое поражение по около 100 различным целям.

27 апреля штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.