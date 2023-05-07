Казанский «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по волейболу

Казанский «Зенит» на выезде 7 мая обыграл московское «Динамо» в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу и одержал победу в турнире.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:2. Общий счет в серии 3:0 — в пользу казанцев.

За третье место борются новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После двух матчей счет равный — 1:1.

Казанский «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз. Это самый титулованный волейбольный клуб страны.

Ранее в этот же день петербургский ФК «Зенит» со счетом 3:2 дома обыграл «Спартак» в рамках «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) и досрочно оформил чемпионство, которое стало для клуба уже пятым подряд.