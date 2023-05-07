Руденко поделилась воспоминаниями о своем коллеге Тютрюмове

Заслуженная артистка РФ Любовь Руденко рассказала в беседе с «Известиями» о своем коллеге Александре Тютрюмове, подчеркнув, что его смерть для нее стала неожиданностью.

По словам актрисы, Тютрюмов всегда был полон сил и энергии, выглядел здоровым даже в их последние встречи, в том числе на концерте молодых моряков из военно-морского училища в Петербурге, который проходил на днях.

«Когда человек себя плохо чувствует, это обычно видно. Этого вообще даже рядом не было. Он был абсолютно такой же Саша, как был, всегда веселый, легкий в общении, очень теплый и по-человечески родной», — отметила собеседница.

Руденко также указала на удивительные качества Тютрюмова — открытость и бескорыстность. В качестве примера она привела его инициативу участвовать в детском кинофестивале, который проходил в МДЦ «Артек» в Крыму, где не платили никаких гонораров.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер, режиссер и продюсер Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая на 65-м году жизни. По словам его дочери, причиной смерти стало воспаление внутренних органов.

Прощание с российским актером пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая.

Многие творческие деятели отозвались об артисте как о талантливом и светлом человеке. Так, сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов назвал Тютрюмова жизнелюбивым, позитивным и радостным человеком. По его словам, именно эти качества помогли ему сделать персонажа «Убойной силы» подполковника милиции Сергея Егорова настоящим, живым человеком.

Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Убойная сила».