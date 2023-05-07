Прощание с актером Тютрюмовым пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая
Прощание с российским актером Александром Тютрюмовым, скончавшимся на 65-м году жизни, пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале киностудии Ленфильм.
«Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре «Родина» (Караванная ул., 12)», — отмечается в сообщении.
Отпевание пройдет в храме Рождества Христова на Песках.
Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер, режиссер и продюсер Тютрюмов скоропостижно скончался утром 7 мая.
Многие творческие деятели отзывались об артисте как о талантливом и светлом человеке. Так, сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов назвал Тютрюмова жизнелюбивым, позитивным и радостным человеком. По его словам, именно эти качества помогли ему сделать персонажа «Убойной силы» подполковника милиции Сергея Егорова настоящим, живым человеком.
Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Убойная сила».