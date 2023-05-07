В Берлине суд снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8–9 мая
Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российского флага и символов на мемориалах 8 и 9 мая. Об этом 7 мая сообщила радиостанция RBB со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По данным радиостанции, демонстрация российских флагов и символов разрешена во время шествия «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая по улице 17 Июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене.
Представитель правоохранителей уточнил, что берлинская полиция уже подала апелляцию на это решение в Высший административный суд. Ожидается, что его решение будет принято оперативно, в этот же день.
Накануне, 6 мая, российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ, а также символов, связанных с Днем Победы, аморален. Он также напомнил, что Советский Союз пожертвовал жизнями 27 млн своих граждан за мирное небо над Европой.
В столице Германии по решению полиции уже второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Это связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Запрет распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.
Вместе с тем 6 мая стало известно, что берлинские власти разрешили вывешивать флаг Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов.