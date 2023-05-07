Рухнувшая в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
Карусель, рухнувшая 6 мая в оренбургском парке, не была зарегистрирована в органах Гостехнадзора. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Дениса Паслера в воскресенье, 7 мая.
«Проверка разрешительных документов «Оренпарка» показала, что заявление на регистрацию «Цепочной карусели» в Гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка Spider», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Выяснилось, что компания парка направила в инспекцию неполный комплект документов, соответственно, установить исправность или неисправность карусели было невозможно.
Известно, что в ходе инцидента пострадали 20 человек — их лечение оплатит компания, заявил представитель собственника «Оренпарка».
Ранее в этот день стало известно, что в Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке.
Известно, что по факту обрушения карусели возбуждено два уголовных дела. В частности, по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.
ЧП с каруселью произошло накануне в «Оренпарке». В мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма.
Пострадало около 20 человек, некоторые были госпитализированы. По последним данным, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, другая — 10-летняя девочка — в тяжелом.