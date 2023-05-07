Стало известно о снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться. Об этом 7 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что, когда водохранилище достигло пиковой загрузки — 17 м 14 см, вода в нем перестала пребывать. Затем, по его словам, уровень воды начал снижаться и к этому моменту упал на 6 см.

«Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста. Был бы еще приток воды, то прорыв дамбы был бы неминуем. Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана», — заявил Рогов «РИА Новости».

Председатель движения считает, что снижение уровня воды в водохранилище стало возможно благодаря ремонту находящейся ниже по течению Днепра Каховской ГЭС, который сделала администрация Херсонской области вместе с российским военным.

По словам Рогова, сброс воды с водохранилища на этой ГЭС уже начался.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 5 мая сообщил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды территорию Запорожской атомной электростанции может затопить. Карчаа подчеркнул, что это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

В тот же день Рогов в своем Telegram-канале сообщал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.

Тогда же член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что обстрелы Каховской ГЭС и Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе.

По ее словам, действия Киева, системно обстреливавшего Каховскую ГЭС, Запорожскую АЭС и преднамеренно сбрасывавшего воды с ГЭС в Днепропетровске и подконтрольной ему части Запорожья в Днепр с расчетом на весенний паводок, привели к реальной угрозе затопления Энергодара и ЗАЭС.