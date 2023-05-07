В Москве студенты станцевали «Вальс Победы» перед главной аркой ВДНХ

Около 200 студентов московских ВУЗов станцевали «Вальс Победы» перед главной аркой входа на ВДНХ в Москве. Кадрами с мероприятия, которое прошло в субботу, 6 мая, поделились «Известия».

Председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова также побывала на месте проведения акции.

«Проходит масштабная акция «Вальс Победы». Старшеклассники, студенты наших колледжей, наших вузов придумали эту акцию и здесь танцевали этот вальс. Смотрите, какие нарядные сегодня девушки. Они продумали каждый свой костюм до мелочей. И мне кажется, что память того самого победного вальса и сейчас живет здесь», — поделилась впечатлениями Драгунова.

В этом году 9 Мая россияне будут праздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».